El concurso ‘Miradas Erasmus’ premia imágenes del Río Tinto, Aracena e Isla Cristina

El V Concurso de Fotografía ‘Miradas Erasmus’, impulsado por la Universidad de Huelva a través de la Cátedra de la Provincia y financiado por la Diputación Provincial, ya tiene ganadores.

El certamen, que busca promocionar el patrimonio y los paisajes de la provincia a través de la mirada de estudiantes internacionales, ha premiado en esta edición imágenes tomadas en el Río Tinto, la Gruta de las Maravillas e Isla Cristina.

El primer premio, dotado con 500 euros, ha sido para la estudiante italiana Rita Clarissa Rosso por una fotografía captada durante una visita al entorno del Río Tinto.

El concurso ‘Miradas Erasmus’

El segundo galardón, con una cuantía de 300 euros, ha recaído en el estudiante polaco Maciej R. Podlinski gracias a una imagen de la Gruta de las Maravillas, mientras que el tercer premio, dotado con 200 euros, ha sido para la estudiante italiana Emma Basso por una fotografía realizada en Isla Cristina.

El concurso ‘Miradas Erasmus’

El jurado ha estado integrado por la directora de la Cátedra de la Provincia, Yolanda Pelayo, el profesor Emilio Romero Macías y la fotógrafa profesional Juana Martín Infantes, quienes han valorado aspectos como la originalidad, la composición de la imagen y el valor patrimonial del entorno retratado.

La iniciativa forma parte de las actividades de promoción cultural y territorial dirigidas al alumnado Erasmus de la Universidad de Huelva, fomentando el conocimiento de la provincia a través de la fotografía y la experiencia internacional.