Gran Vía Uno acoge la nueva exposición de Ana Baldallo inspirada en el universo de Juan Perro

Gran Vía Uno inaugura el próximo 13 de mayo una nueva propuesta artística dentro del ciclo cultural nueveMÁSuno. La artista e ilustradora onubense Ana Baldallo presenta A la media luna, una exposición compuesta por ocho ilustraciones realizadas en pintura digital inspiradas en las canciones y el imaginario poético de Juan Perro.

La muestra, comisariada por Adrián Hernández, propone un recorrido visual cargado de simbolismo, referencias folclóricas, atmósferas oníricas y elementos cercanos a lo místico y lo psicodélico. Las obras parten de la influencia musical y lírica de Juan Perro para construir imágenes abiertas a la interpretación personal del espectador.

A través de texturas y metáforas visuales, Baldallo desarrolla un universo creativo donde memoria, tradición y emoción se mezclan con una estética muy marcada por la sensibilidad narrativa de la autora.

Formada en la Escuela de Arte León Ortega de Huelva, Ana Baldallo ha desarrollado una trayectoria vinculada a la ilustración editorial, la cartelería cultural y distintos proyectos artísticos relacionados con la memoria oral y cultural de la provincia. Su obra ha estado presente en exposiciones colectivas e individuales y también en iniciativas culturales de ámbito nacional.

La inauguración tendrá lugar a las 20:00 horas en Gran Vía Uno, consolidado en los últimos años como uno de los espacios culturales y gastronómicos de referencia en el centro de Huelva.