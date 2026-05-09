La Diputación convoca el II Rally Fotográfico ‘La Rábida 2026’ con 15.000 euros en premios

La Diputación de Huelva ha aprobado la convocatoria del II Concurso (Rally) Fotográfico “La Rábida 2026”, una iniciativa impulsada por la Unidad de Gestión de La Rábida con la que se pretende poner en valor el patrimonio histórico, artístico y natural de uno de los enclaves más emblemáticos de la provincia.

El certamen está abierto a fotógrafos profesionales y aficionados, mayores de edad y de cualquier nacionalidad, que podrán presentar hasta un máximo de cinco imágenes tomadas durante el periodo establecido en la convocatoria.

La temática del rally girará en torno al patrimonio histórico de La Rábida, valorándose especialmente aquellas instantáneas que reflejen el atractivo turístico, cultural y paisajístico de los lugares colombinos y su entorno.

Las fotografías deberán realizarse in situ en el enclave rabideño y podrán presentarse tanto en color como en blanco y negro. La organización permitirá cualquier técnica fotográfica siempre que las imágenes mantengan los metadatos originales de fecha y hora. No se admitirán fotografías con retoques excesivos ni generadas mediante inteligencia artificial, salvo en la categoría específica destinada a este tipo de creaciones.

El concurso contará con una dotación total de 15.000 euros repartidos en distintas categorías. Entre los galardones destacan el Premio Diputación de Huelva y el Premio Descubrimiento, ambos dotados con 3.000 euros.

Además, se entregarán cuatro segundos premios de 1.500 euros vinculados a espacios emblemáticos como el Monasterio de La Rábida, el Muelle de las Carabelas o el Parque Botánico José Celestino Mutis.

La convocatoria también contempla tres accésits de 1.000 euros cada uno, así como un premio especial destinado a artistas nacidos en la provincia de Huelva, compatible además con otros reconocimientos.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 7 de junio a las 23.59 horas. Las solicitudes podrán presentarse preferentemente a través de la sede electrónica de la Diputación de Huelva, aunque también estarán disponibles otras vías recogidas en la normativa vigente.

Las bases completas del certamen y toda la información relativa a la participación pueden consultarse en la sede electrónica de la institución provincial.