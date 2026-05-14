Miguel Báez “Litri”, nombrado Hermano Honorario de la Matriz de Almonte

La Hermandad Matriz de Almonte ha aprobado por unanimidad el nombramiento de Miguel Báez Spínola ‘Litri’ como Hermano Honorario de la corporación rociera, una distinción con la que reconoce la trayectoria y vinculación de la familia Litri con El Rocío a lo largo de varias generaciones.

El acuerdo fue adoptado por el Cabildo de Oficiales en una sesión extraordinaria en la que también se puso en valor el compromiso personal de Litri con la Hermandad Matriz y con la devoción rociera.

De manera especial, la hermandad ha destacado el gesto que el torero tuvo durante la pandemia de la Covid-19, asumiendo el coste de la ornamentación de las nuevas andas procesionales de la Virgen del Rocío, realizadas en el taller de orfebrería de Ramón León Losquiño, en Sevilla.

Las nuevas andas fueron estrenadas en mayo de 2022 durante la Procesión de Reina en Almonte, dentro de un proyecto diseñado para reducir considerablemente su peso y facilitar el desarrollo de la multitudinaria procesión del Lunes de Pentecostés, uno de los momentos más emblemáticos de la Romería del Rocío.

La entrega oficial de esta distinción tendrá lugar durante la Sabatina del mes de mayo, prevista para el próximo sábado 30 a las 20.00 horas en el Santuario de Nuestra Señora del Rocío.