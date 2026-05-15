El Ayuntamiento abre ‘Expojoven’ a nuevos artistas de Huelva

El Ayuntamiento de Huelva ha abierto una nueva convocatoria del programa ‘Expojoven’, una iniciativa impulsada desde la Concejalía de Turismo, Comercio y Juventud para ofrecer a jóvenes artistas onubenses un espacio público y gratuito donde mostrar sus trabajos.

El programa se desarrolla en el Centro Municipal La Morana, sede del Área de Juventud, que cuenta con un espacio expositivo multidisciplinar destinado a acoger muestras de distintas disciplinas artísticas.

La iniciativa está dirigida a jóvenes de entre 15 y 29 años que desarrollen actividades vinculadas al arte plástico, la fotografía, la pintura, la poesía u otras manifestaciones creativas.

Desde el Área de Juventud destacan que el objetivo principal es facilitar la difusión del talento joven onubense y ofrecer visibilidad a creadores emergentes sin fines comerciales.

Las propuestas presentadas serán valoradas por los técnicos municipales antes de fijar las fechas de exposición en función de la disponibilidad del espacio.

Entre los requisitos para participar figura la firma de un acuerdo con el Ayuntamiento y la elaboración de un cartel divulgativo de la muestra una vez cerrada la programación.

Desde que se recuperó el Área de Juventud, La Morana ha acogido diferentes exposiciones como la intervención poética “Claveles y Dragones” de la joven Irene Carrasco, la muestra fotográfica “Introspección” de Ruth Flores o la exposición pictórica “Reflejos del alma” de María Bernabé, centrada en paisajes y rincones de la provincia.

También han pasado por el espacio iniciativas relacionadas con la fotografía artística y el patrimonio natural de Huelva, como la exposición “Infravisiones” de Alberto Bouzón dedicada al Parque Moret.

El Ayuntamiento ya trabaja además en nuevas exposiciones previstas para después del verano, con especial protagonismo de la fotografía en septiembre y de la pintura en octubre.

Desde el Consistorio recuerdan que el espacio expositivo cuenta con una elevada demanda, por lo que recomiendan presentar las solicitudes con antelación suficiente.

La información completa y el proceso de inscripción están disponibles a través de la página web municipal y del correo electrónico del Área de Juventud.