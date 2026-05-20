El miércoles llena los caminos de Huelva con la salida de algunas de las hermandades más multitudinarias

La provincia de Huelva vive este miércoles una de las jornadas más intensas y multitudinarias de la Romería del Rocío con la salida de algunas de las hermandades más numerosas de toda la peregrinación.

Desde primera hora de la mañana, miles de peregrinos, carriolas, caballistas y tractores llenan caminos, carreteras y municipios onubenses en una jornada considerada una de las grandes citas del calendario rociero.

Entre las hermandades que emprenden camino destaca especialmente la salida de la Hermandad Matriz de Almonte, encargada de esperar en la aldea la llegada del resto de filiales y epicentro espiritual de toda la romería.

Junto a ella, también han iniciado su peregrinación la Hermandad del Rocío de Trigueros, la Hermandad del Rocío de San Juan del Puerto, la Hermandad del Rocío de Gibraleón, la Hermandad del Rocío de Niebla, la Hermandad del Rocío de Lucena del Puerto, la Hermandad del Rocío de Escacena del Campo, la Hermandad del Rocío de Cartaya y la Hermandad del Rocío de Palos de la Frontera.

La salida simultánea de tantas filiales convierte este miércoles en una jornada de enorme movimiento tanto en caminos como en carreteras de la provincia, provocando importantes restricciones de tráfico y cortes puntuales en numerosos municipios.

Los distintos dispositivos de seguridad y emergencias permanecen activados para coordinar el paso de las hermandades y garantizar la seguridad de peregrinos y conductores en una de las jornadas de mayor movilidad del Plan Romero.

La imagen de las carretas avanzando entre pinares, el sonido de los tamboriles al amanecer y las despedidas emocionadas en las plazas de los pueblos vuelven a dejar escenas únicas en una provincia que, durante estos días, vive volcada con la romería.

Cada hermandad afronta ahora varias jornadas de camino antes de alcanzar la aldea almonteña, donde el próximo fin de semana tendrá lugar uno de los momentos más esperados por el mundo rociero: la presentación de las filiales ante la Virgen del Rocío.