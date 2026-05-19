Ricky Martin encabeza las actuaciones de las Noches del Foro en Huelva

La provincia de Huelva volverá a situarse este verano en el mapa musical internacional con una de las programaciones más ambiciosas de los últimos años. Diputación Provincial de Huelva ha presentado este martes ‘Las Noches del Foro. Iberoamérica Suena 2026’, un ciclo que reunirá durante el mes de julio a artistas internacionales como Ricky Martin, Maria Becerra, Bomba Estéreo y Yerai Cortés.

El evento se celebrará entre el 3 y el 24 de julio en dos escenarios: el Foro Iberoamericano de La Rábida y el Estadio Iberoamericano de Atletismo Emilio Martín, consolidando la apuesta de la Diputación por convertir la provincia en uno de los grandes referentes culturales del verano andaluz.

La gran estrella del cartel será Ricky Martin, que ofrecerá el 24 de julio en Huelva capital su única actuación en España dentro de esta gira. El artista puertorriqueño, uno de los nombres más influyentes de la música latina mundial, pondrá el broche final a un ciclo que busca recuperar el espíritu de las históricas Noches del Foro y del antiguo Festival de La Rábida. Su concierto será en el Estadio Iberoamericano Emilio Martín.

La programación arrancará el 3 de julio con Bomba Estéreo, grupo colombiano reconocido internacionalmente por fusionar electrónica, ritmos caribeños y música alternativa latinoamericana. El 10 de julio llegará Maria Becerra, una de las artistas argentinas más potentes del panorama urbano actual y figura internacional tras llenar el estadio River Plate y actuar en escenarios como Coachella o Viña del Mar.

El ciclo continuará el 17 de julio con Yerai Cortés, uno de los guitarristas y creadores más innovadores del flamenco contemporáneo, que presentará en La Rábida su nuevo espectáculo ‘POPULAR’.

La presentación oficial ha contado con la participación del presidente de la Diputación, David Toscano, quien destacó que el objetivo es consolidar Las Noches del Foro como “una gran cita musical que combine patrimonio, emoción y excelencia”.

El proyecto cuenta con la propuesta artística y producción de Green Cow Music, promotora que ha apostado por un cartel que mezcla artistas consolidados y nuevas referencias de la escena iberoamericana.

El lema elegido para esta edición, “Iberoamérica Suena”, busca precisamente reforzar la conexión cultural entre España y Latinoamérica a través de la música, recuperando además la esencia del histórico Festival de La Rábida celebrado en 1977.

La Diputación considera que esta programación servirá además para dinamizar el turismo y la actividad económica durante el verano, atrayendo a miles de visitantes a la provincia gracias a una oferta musical de primer nivel.

Las entradas saldrán a la venta el próximo 21 de mayo a partir de las 10.00 horas a través de la web oficial del ciclo.