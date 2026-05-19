Islantilla recibe 1.160 películas de 52 países para su festival de cine

La XIX edición del Festival Internacional de Cine Bajo la Luna-Islantilla Cinefórum ha cerrado el plazo de inscripción con un total de 1.160 películas procedentes de 52 países de los cinco continentes, consolidándose un año más como una de las grandes citas culturales del verano en la costa de Huelva.

El festival, que se celebra en el enclave turístico de Islantilla, afronta ahora el proceso de selección de las obras que competirán en su Sección Oficial a Concurso. En total serán elegidos doce largometrajes y cien cortometrajes que se proyectarán durante los meses de julio y agosto en sesiones gratuitas al aire libre en el patio del Centro Activo de Islantilla.

Las producciones inscritas llegan desde países de Europa, América, Asia, África y Oceanía, con representación de cinematografías tan diversas como España, Argentina, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Corea del Sur, India, México, Marruecos, Australia o Sudáfrica.

La organización mantiene además la dotación económica de sus principales premios, con 6.000 euros para el Mejor Largometraje y 2.000 euros para el Mejor Cortometraje.

El Festival de Cine Bajo la Luna se ha convertido en uno de los eventos culturales más reconocidos del verano andaluz, combinando cine independiente, turismo y proyecciones abiertas al público en un entorno único junto al litoral onubense.

Las películas seleccionadas para esta decimonovena edición se darán a conocer a principios del próximo mes de junio a través de la web oficial del certamen y sus redes sociales.