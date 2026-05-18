El Festival de Huelva abre su Cine Club con la proyección del Goya ‘Ángulo Muerto’

El Festival de Huelva de Cine Iberoamericano pondrá en marcha una nueva edición de su Cine Club el próximo 28 de mayo con la proyección de ‘Ángulo Muerto’, el cortometraje ganador del Premio Goya al Mejor Cortometraje de Ficción en la última edición de los galardones del cine español.

La sesión se celebrará a las 19.00 horas en el Gran Teatro de Huelva con entrada gratuita hasta completar aforo y contará además con un coloquio posterior en el que participarán el director de producción del cortometraje, el onubense Javier García Pérez, y el director del Festival, Manuel H. Martín.

‘Ángulo Muerto’, dirigido por Cristian Beteta, se ha convertido en uno de los cortometrajes más reconocidos del último año tras recibir numerosos premios en festivales nacionales e internacionales antes de conquistar el Goya. La obra, protagonizada por Carlos Santos y Eva Llorach, aborda las consecuencias emocionales del acoso escolar a través del dolor de una familia marcada por la pérdida de su hijo.

El coloquio posterior estará conducido por la periodista Ana V. Gutiérrez y permitirá al público conocer detalles sobre el proceso creativo del cortometraje, la experiencia del equipo en festivales y la trayectoria que llevó a la producción hasta los Premios Goya.

Con esta cita, el Festival de Huelva recupera una de sus actividades paralelas más consolidadas, concebida como un espacio de encuentro entre cineastas, profesionales y aficionados al cine. La organización ya ha adelantado además que el Cine Club continuará durante los próximos meses con una edición especial de verano y con la habitual proyección conmemorativa del Día del Cine Español prevista para el próximo otoño.

Uno de los protagonistas de la jornada será precisamente el onubense Javier García Pérez, nacido en Huelva en 1996 y cada vez más consolidado dentro del panorama audiovisual nacional. Formado inicialmente en Psicología en la Universidad de Sevilla, completó posteriormente estudios de guion y dirección en Madrid, combinando desde entonces la mirada psicológica con el lenguaje cinematográfico.

A lo largo de su trayectoria ha trabajado como guionista en televisión para producciones como ‘Milá Vs Milá’ en Movistar Plus+ y ha desarrollado proyectos audiovisuales para distintas marcas y campañas nacionales. En los últimos años ha reforzado especialmente su perfil como productor en la compañía Filmakers Monkeys, participando en proyectos con recorrido internacional y fuerte carga social.

En ‘Ángulo Muerto’, Javier García Pérez desempeñó funciones de dirección de producción y asesoramiento psicológico, aportando una visión clave en la construcción emocional de los personajes. El reconocimiento obtenido con el Goya ha supuesto además un importante impulso para su trayectoria profesional, en la que actualmente trabaja ya en el desarrollo de ‘Qadar’, su primer cortometraje como guionista y director.