El Rocío afronta una romería marcada por el calor y temperaturas de pleno verano

La Romería del Rocío de 2026 volverá a estar marcada por el calor. Las previsiones meteorológicas anuncian una semana de altas temperaturas y ausencia de lluvias importantes justo cuando miles de peregrinos comienzan ya su camino hacia la aldea almonteña.

Tras una romería de 2025 especialmente calurosa, este año los modelos vuelven a apuntar a un escenario muy similar, especialmente entre el miércoles y el viernes, coincidiendo con las principales salidas de filiales onubenses.

Según las previsiones actuales, los termómetros podrían superar los 33 y 34 grados en distintos momentos de la semana tanto en la zona de caminos como en El Rocío, especialmente durante las horas centrales del día.

La subida de temperaturas comenzará ya este miércoles, con máximas cercanas a los 32 grados, y continuará durante jueves y viernes con ambiente plenamente veraniego, cielos poco nubosos y viento moderado en algunas zonas.

Aunque para el fin de semana se espera un ligero descenso térmico, el ambiente continuará siendo muy cálido, con máximas por encima de los 30 grados durante prácticamente toda la romería.

La ausencia de lluvias supone una buena noticia para el tránsito de las hermandades y el estado de los caminos, especialmente después de años en los que el barro complicó el paso de carriolas, tractores y animales. Sin embargo, el calor obligará a extremar las precauciones entre peregrinos y romeros.

Desde el Plan Romero y los servicios de emergencias se insiste estos días en la importancia de hidratarse constantemente, evitar esfuerzos prolongados en las horas de más calor y utilizar protección solar, sombreros y ropa ligera durante el camino.

Miles de personas recorrerán durante esta semana los senderos y caminos de la provincia de Huelva rumbo a una romería que volverá a desarrollarse bajo temperaturas propias del verano andaluz.