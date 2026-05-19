Valverde y Punta Umbría abren este martes una nueva jornada de salidas rocieras en Huelva

Los caminos del Rocío en la provincia de Huelva vivirán este martes una nueva jornada de salidas con la incorporación de dos nuevas hermandades filiales: Hermandad del Rocío de Valverde del Camino y Hermandad del Rocío de Punta Umbría.

La filial valverdeña, única representante del Andévalo onubense, iniciará su camino a partir de las 8.30 horas, manteniendo el horario matinal que estrenó por primera vez el pasado año. Media hora más tarde, a las 9.00 horas, comenzará también su peregrinación la Hermandad de Punta Umbría.

Ambas filiales recorrerán durante los próximos días distintos tramos de los caminos tradicionales que conducen hasta la aldea almonteña, donde está previsto que realicen su entrada en la tarde del jueves.

Con estas nuevas salidas continúa aumentando el ambiente rociero en la provincia, donde miles de peregrinos, carriolas, tractores, caballistas y vehículos de apoyo se preparan ya para vivir una de las semanas más intensas del calendario andaluz.

Las administraciones mantienen además activados los distintos dispositivos especiales de seguridad, tráfico, emergencias y limpieza vinculados al Plan Romero para garantizar el normal desarrollo de la romería.