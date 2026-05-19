El onubense Enrique Zumalabe hace historia al ganar el Premio Juan Ramón Jiménez de Poesía

El escritor onubense Enrique Zumalabe ha hecho historia al convertirse en el primer autor de la provincia en ganar el Premio Iberoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez, uno de los galardones literarios más prestigiosos del ámbito hispano.

La obra ‘Gramática del desorden’ ha sido la elegida por el jurado de la 46 edición del certamen, convocado por la Diputación Provincial de Huelva y organizado por la Fundación Zenobia-Juan Ramón Jiménez. El premio está dotado con 25.000 euros y la publicación de la obra ganadora.

El fallo se dio a conocer este martes en un acto en el que participaron el presidente de la Diputación, David Toscano; el alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar; el director de la fundación juanramoniana, Antonio Ramírez Almanza; y los miembros del jurado.

La edición de este año ha alcanzado una participación récord con 1.031 poemarios recibidos procedentes de numerosos países de Europa, América y otros continentes, de los que finalmente fueron validados 955 trabajos.

Según el acta del jurado, compuesto por Aurelio Major, Juan José Téllez y María Jesús Ruiz Fernández, la obra ganadora es “una reflexión sobre el paso del tiempo, con una estética que congenia la emoción con la dicción”, destacando además su carácter generacional y una “melancolía colectiva, conmovedora y vital”.

Durante la presentación del fallo, David Toscano subrayó el valor de la poesía “en tiempos marcados por conflictos y guerras”, defendiendo este género como “el lenguaje de la paz, de la sensibilidad y de la mejor parte de nosotros mismos”.

Por su parte, Gustavo Cuéllar reivindicó la dimensión espiritual de la poesía vinculada al legado de Juan Ramón Jiménez y aseguró que esa sensibilidad “es imposible de reproducir por la inteligencia artificial”.

Tras conocerse el resultado, el presidente de la Diputación contactó telefónicamente con el ganador para comunicarle la decisión del jurado. Zumalabe se mostró “sorprendido y agradecido” por un reconocimiento que supone un importante impulso para su trayectoria literaria.

Profesor de Educación Primaria, Enrique Zumalabe ha estado vinculado a distintas iniciativas culturales de Huelva como Psiqueactiva, La Cinta de Moebius o Uniradio. Parte de su obra ha sido publicada en revistas y antologías literarias y ya contaba con varios libros editados, entre ellos ‘Además del llanto’ y ‘La lluvia o la mañana’.

El Premio Iberoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez fue creado en 1981 y, a lo largo de más de cuatro décadas, se ha consolidado como una de las grandes referencias de la poesía en español, reuniendo cada año a autores de distintos países del mundo.