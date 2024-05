Más de 3.000 personas reclaman mejores infraestructuras para Huelva

Unos 3.000 onubenses, según datos de la Policía Nacional, se han concentrado en la Plaza de las Monjas para mostrar su "cansancio y hartazgo con la marginación que desde hace décadas viene sufriendo Huelva en materia de inversiones por parte de todas las administraciones públicas", sobre todo, "en materia ferroviaria" que "nos pongan al nivel del resto de España, que nos conecten con líneas férreas del siglo XXI y no del siglo XIX".

La plataforma ciudadana '¿Y Huelva cuando? ha presentado un manifiesto que ha sido leído por el catedrático de Economía de la Universidad de Huelva y expresidente del Consejo Económico y Social de la Provincia de Huelva, Juan José García del Hoyo, analista de excepción de la situación que vive la provincia a través de la UHU y de sus propias redes sociales.

El manifiesto apunta que Huelva es "la provincia española que menor inversión ha recibido en infraestructuras durante los últimos treinta años, y ha llegado el momento de decir basta, basta de mentiras, de falsas promesas" y "de una clase política que sólo alza la voz cuando gobierna el contrario, anteponiendo sus intereses personales, su sillón, a los intereses de los ciudadanos que les han votado". "Faltan inversiones en carreteras, faltan hospitales y centros de salud, faltan infraestructuras hidráulicas y eléctricas, y falta el aeropuerto, de iniciativa privada pero paralizado por la administración. Pero, sobre todo, y ha sido el detonante de esta concentración, faltan inversiones en materia ferroviaria que nos pongan al nivel del resto de España, que nos conecten con líneas férreas del siglo XXI y no del siglo XIX", ha continuado leyendo Del Hoyo.

El manifiesto destaca finalmente también algunas reclamaciones más recientes, como que Huelva es "la única provincia andaluza sin Hospital Materno-Infantil" y que "tras continuos retrasos e intentos desviar su puesta en marcha, la Junta de Andalucía se comprometió a que las obras comenzarían en el primer trimestre de 2024, pero la realidad es que no ha dotado presupuesto para ello" y que "siempre se va a otras provincias", al igual que "el Chare de Lepe, cuya construcción se terminó en 2016", pero "el juego político ha retrasado las obras de acceso, de manera que, con una pandemia en medio, ocho años después aún estamos a la espera de su apertura".

También se ha hecho referencia a la Presa de Alcolea y el Canal de Trigueros y no se olvida el manifiesto distribuido de las redes eléctricas, insuficientes para permitir distribuir y garantizar el suministro a la población y a los importantes proyectos industriales previstos para la provincia".

A lo que se suma el pésimo estado de carreteras de la provincia, como la Autovía A-49 y la N-435 o la carretera autonómica de Mazagón a Matalascañas.

Especialmente crítico se mostraron los convocantes con los incumplimientos para que se haga realidad la línea de Alta Velocidad, que lleva décadas sumida en un limbo de declaraciones cuando no en meros anuncios e incumplimientos de todas y cada una de las promesas que se han realizado especialmente en cada campaña electora.

Según la plataforma, Huelva ha perdido un tercio de las pernoctaciones hoteleras que teníamos antes de 2010 en beneficio de otras zonas a las que se las ha comunicado con alta velocidad y disponen de aeropuerto.

A la concentración ha asistido la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; el ex alcalde de Huelva, Gabriel Cruz; el presidente del PP, Manuel Andrés González, y la plana mayor de VOX, encabezados por Manuel Gavira.

Manifiesto por las infraestructuras

Hoy estamos aquí, una vez más, para mostrar nuestro cansancio, nuestro hartazgo, con la marginación que desde hace décadas viene sufriendo Huelva en materia de inversiones por parte de todas las administraciones públicas.

El proyecto de aeropuerto, de iniciativa privada y que será financiado por sectores empresariales, lleva paralizada su autorización en una maraña de trámites administrativos, desde hace seis años, exigiéndole documentación a los promotores que no se han solicitado en ningún otro caso. Huelva es la única provincia del litoral español sin aeropuerto.

Y la línea de Alta Velocidad, detonante de esta movilización. En nuestro país se ha producido una auténtica revolución del transporte ferroviario, pero nos han dejado fuera. Hace ya veinticinco años, en el 2000, se licitó la redacción del primer estudio informativo para su construcción, en 2003 se puso a información pública, en 2008 se aprobó la Declaración de Impacto Ambiental y se sacaron a concurso los proyectos constructivos y cartografía, pero después se dejó caducar la DIA por inacción del Gobierno, por lo que en 2018 se volvió a sacar un estudio informativo que, desde entonces, duerme en los cajones de varios ministerios. Y mientras, desde el Gobierno desde el Gobierno se nos ha dicho en múltiples ocasiones que estaban trabajando. No, no estaban trabajando, estaban buscando la forma de decir que no, que Huelva no se merece lo mismo que se merecen otros territorios (son palabras del Ministro) y que nos van a hacer un apaño en la vía actual que nos permitirá reducir el tiempo del ALVIA en ¡5 MINUTOS! Y, sí, se nos está diciendo lo de 50 minutos, pero eso es una falsedad que cae por su propio peso: Si un ALVIA, más rápido y con una única parada sólo se ahorrará 5 minutos