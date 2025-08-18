Ampliado hasta el 25 de septiembre el plazo para presentar ofertas del Hospital Materno Infantil de Huelva

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha decidido ampliar diez días naturales el periodo de presentación de ofertas para la construcción del Hospital Materno Infantil de Huelva. De esta forma, el plazo que inicialmente concluía el 15 de septiembre se prolongará hasta el día 25, con la finalidad de facilitar la concurrencia del mayor número posible de empresas al proceso público de contratación.

El presupuesto de licitación de la obra asciende a más de 84,9 millones de euros, IVA incluido, y contempla un periodo de ejecución de 36 meses. Según ha indicado la Administración autonómica, esta ampliación persigue dar margen adicional a las entidades licitadoras para que preparen con detalle sus propuestas.

El proyecto, considerado estratégico para la provincia, está incluido en la Unidad Aceleradora de Proyectos de la Junta de Andalucía. Esta medida tiene como principal objetivo agilizar el desarrollo de infraestructuras prioritarias y garantizar que la puesta en funcionamiento del nuevo hospital se produzca en el menor tiempo posible.