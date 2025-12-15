Huelva apuesta por la lectura con la participación de medio centenar de escolares en el programa LEER+

La lectura ha sido la gran protagonista en Huelva con motivo del Día de la Lectura en Andalucía gracias a la celebración de una sesión abierta del programa LEER+ en el CEIP Tartessos. Esta iniciativa de acompañamiento lector está impulsada por la Fundación José Manuel Lara, con la colaboración de la Fundación “la Caixa”, y tiene como objetivo mejorar la competencia lectora del alumnado y apoyar su desarrollo académico y personal.

Durante este trimestre, casi medio centenar de escolares de cinco centros educativos onubenses participan en LEER+. Los colegios San Fernando, Tartessos, Al-Andalus, Andalucía y Príncipe de España han desarrollado entre octubre y diciembre un total de 12 sesiones por centro, lo que ha supuesto 564 horas de acompañamiento lector. El programa cuenta con el apoyo del voluntariado, que ha dedicado alrededor de 120 horas a compartir la lectura con los menores.

La iniciativa está dirigida especialmente a alumnado de entornos socialmente vulnerables y busca acercar los libros a quienes cuentan con menos referentes lectores. En paralelo, y gracias a la colaboración de la Fundación “la Caixa”, otros cinco centros educativos de la provincia de Cádiz participan en el programa, alcanzando a un centenar de escolares.

Desde la Fundación José Manuel Lara se ha destacado que LEER+ va más allá del fomento de la lectura, al convertirse en una herramienta clave para la inclusión y la igualdad de oportunidades. Cada sesión compartida entre voluntariado y alumnado supone, según la entidad, una forma de abrir nuevas posibilidades educativas y personales a los menores participantes.

Por su parte, desde la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Huelva se ha subrayado el valor transformador de la lectura compartida, señalando que proyectos como LEER+ contribuyen a reducir brechas educativas y a despertar el placer por leer desde edades tempranas, sumando esfuerzos entre centros educativos, familias, voluntariado y entidades sociales.

El programa LEER+ se desarrolla gracias al compromiso del voluntariado, que dedica una hora semanal al acompañamiento lector, con materiales y orientación proporcionados por la Fundación José Manuel Lara. Desde su puesta en marcha en 2022, la iniciativa ha beneficiado ya a más de 2.000 escolares de 200 centros educativos de Andalucía, Ceuta y Melilla, consolidándose como un referente en el fomento de la lectura y en la mejora de la competencia lectora.