La salud sale al encuentro de las personas más vulnerables en Huelva

La atención sanitaria también se construye fuera del hospital. Con esta premisa, un equipo multidisciplinar de profesionales sanitarios ha llevado a cabo una intensa acción de prevención y diagnóstico en centros de acogida de personas en situación de especial vulnerabilidad en Huelva, mediante una Unidad Móvil de Cribado (UMC) desplazada desde Madrid.

El equipo, integrado por especialistas de Farmacia Hospitalaria, Aparato Digestivo, Microbiología y Laboratorio de Análisis Clínicos, ha participado en un programa de cribado de hepatitis, VIH, sífilis y hepatitis B y C, acercando la atención sanitaria a quienes tienen mayores dificultades para acceder al sistema de salud.

Las actuaciones se han desarrollado en el Centro de Acogida de Protección Internacional de Cruz Roja Huelva y en el Centro de Encuentro y Acogida del Torrejón, donde se realizaron 71 cribados. Como resultado, se detectaron dos casos de hepatitis B, derivados a consulta especializada; un caso de hepatitis C, con inicio de tratamiento en el propio dispositivo móvil; y un caso de VIH, actualmente en seguimiento y tratamiento activo.

Esta Unidad Móvil, reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como ejemplo de Buenas Prácticas para la eliminación de la hepatitis C, permite identificar casos hasta ahora desconocidos y garantiza la derivación y el acompañamiento a atención especializada cuando es necesario.

Desde el equipo sanitario se subraya que diagnosticar y tratar fuera del entorno hospitalario supone un reto organizativo y profesional, pero también un firme compromiso con la equidad, la salud pública y las personas. Una labor que ha sido posible gracias al trabajo coordinado de los profesionales implicados y a la colaboración esencial de Cruz Roja Huelva.