El Ayuntamiento impulsa un Plan Integral de Accesibilidad y abre un proceso de participación ciudadana

El Ayuntamiento de Huelva ha iniciado el desarrollo de un Plan Integral de Accesibilidad con el objetivo de mejorar los espacios urbanos y los servicios públicos, garantizando que todas las personas puedan disfrutar de la ciudad en igualdad de condiciones, independientemente de sus capacidades.

Este plan busca eliminar barreras físicas, sensoriales y cognitivas, favoreciendo la autonomía personal y la plena participación social de personas con discapacidad, personas mayores y otros colectivos con necesidades específicas. La iniciativa refuerza el compromiso municipal por construir una ciudad más justa, moderna y adaptada a la diversidad de su ciudadanía.

Para que el Plan responda a las necesidades reales de la población, el Consistorio ha puesto en marcha una encuesta abierta a la ciudadanía, invitando a vecinos y vecinas a aportar su opinión y experiencia. La participación ciudadana será clave para definir prioridades y futuras actuaciones en materia de accesibilidad.

Las personas interesadas pueden participar a través del siguiente enlace:

🔗 https://es.research.net/r/encuestaciudadanaHuelva

Desde el Ayuntamiento se anima a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa, recordando que una ciudad accesible es una ciudad mejor para todas las personas y que cada voz cuenta.