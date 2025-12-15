Huelva se suma a la Liga Actívate para impulsar hábitos de vida saludable entre la ciudadanía

Huelva se ha incorporado a la Liga Actívate, una iniciativa innovadora basada en una aplicación móvil que promueve la actividad física y los hábitos saludables entre la población, transformando el ejercicio diario en una competición saludable por pasos entre vecinos del municipio.

A través de esta herramienta digital, las personas usuarias pueden registrar sus pasos diarios mediante su teléfono móvil o dispositivos compatibles, acumular puntos por su actividad física y comparar sus resultados con otros participantes. La aplicación permite, además, canjear los puntos obtenidos por descuentos y recompensas en distintas compras, incentivando así un estilo de vida más activo.

La concejala de Deportes y Salud, María de la O Rubio, ha destacado que “con la incorporación de Huelva a la Liga Actívate damos un paso más en nuestra apuesta por una ciudad activa y saludable, animando a la ciudadanía a caminar cada día y a disfrutar de una vida más dinámica mientras competimos de forma sana por el bienestar común”.

La aplicación ya está disponible para su descarga gratuita en Android Store y Google Play. Una vez instalada, el usuario debe seleccionar Huelva como su ciudad, comenzando así a competir dentro del ámbito municipal. Desde ese momento, la actividad física diaria —como caminar o pasear— se registra automáticamente, generando clasificaciones tanto individuales como colectivas a nivel local y nacional.

De este modo, los onubenses podrán competir por ser quienes más pasos acumulen dentro del municipio o incluso a nivel estatal, recibiendo a cambio monedas digitales que podrán canjear por regalos y descuentos ofrecidos por la plataforma.

Este proyecto digital cuenta ya con la participación de alrededor de 300 municipios en toda España y se suma a otras iniciativas saludables promovidas por el Ayuntamiento de Huelva. Entre ellas destacan programas como ‘Huelva contra el Estrés’, que posiciona a la ciudad como pionera en la medición y prevención del estrés de forma colectiva, o ‘Cuidar a los que nos cuidan’, dirigido a trabajadores, voluntarios y cuidadores, centrado en el autocuidado y la gestión emocional.

En este sentido, la edil ha subrayado que “estas iniciativas reflejan nuestro firme compromiso con la salud y la calidad de vida de todos los onubenses, apostando por una ciudad más activa, equilibrada y feliz”.