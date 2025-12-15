Corte total de tráfico en la avenida Manuel Siurot por trabajos de reparación de la vía
Las restricciones estarán en vigor del 15 al 23 de diciembre en distintos tramos horarios
La avenida Manuel Siurot permanecerá cortada al tráfico de forma total entre los días 15 y 23 de diciembre debido a trabajos de reparación de la vía. Según la planificación prevista, el lunes 15 el corte se aplicará en horario de 10:00 a 16:00 horas, mientras que los días 16, 17 y 18 de diciembre la restricción se mantendrá de 8:00 a 16:00 horas.
Asimismo, desde el 18 hasta el 23 de diciembre el corte total continuará en el mismo horario, de 8:00 a 16:00 horas, con el objetivo de completar las actuaciones necesarias para mejorar el estado de la calzada.
Desde el Ayuntamiento se recomienda a los conductores planificar itinerarios alternativos y extremar la precaución en los accesos a la zona afectada, al tiempo que se pide comprensión a la ciudadanía por las molestias que estos trabajos puedan ocasionar.