Huelva capital limita el uso de la pirotecnia durante la Navidad para proteger a colectivos vulnerables

Con la llegada de las festividades navideñas, el Ayuntamiento de Huelva ha publicado un Bando Municipal que limita el uso de petardos y fuegos artificiales en la ciudad, con el objetivo de proteger a personas sensibles, con capacidades diversas y animales de compañía.

Por tercer año consecutivo, la normativa permite el lanzamiento de elementos pirotécnicos únicamente entre las 22:00 y las 2:00 horas de los días 24 al 25 de diciembre y del 31 de diciembre al 1 de enero. La medida se mantiene de forma provisional mientras se tramita la Ordenanza Municipal Reguladora de la Manipulación y Uso de Artificios Pirotécnicos, que será sometida a consulta pública tras su aprobación en el Pleno Municipal del próximo 22 de diciembre.

El teniente de alcalde de Economía y Hacienda, Francisco Muñoz, subrayó que la iniciativa busca garantizar unas fiestas inclusivas, responsables y respetuosas con el bienestar de todos los vecinos, respondiendo a la demanda de distintas entidades onubenses que habían alertado sobre los efectos negativos de la pirotecnia en personas con trastornos del espectro autista, sensibilidad acústica o adultos mayores, así como en animales de compañía.

El Bando Municipal establece también prohibiciones específicas, incluyendo la imposibilidad de utilizar pirotecnia cerca de centros sanitarios, residencias de mayores, centros de atención especial, instalaciones de riesgo, refugios y centros de protección animal, así como la recomendación de optar por pirotecnia silenciosa o de bajo impacto acústico.

El Ayuntamiento refuerza la campaña informativa bajo el lema “Huelva celebra con respeto”, e insta a la colaboración ciudadana para garantizar unas fiestas seguras, inclusivas y respetuosas. El incumplimiento de estas normas será sancionado conforme a la legislación vigente, y se incrementará la vigilancia en puntos críticos de la ciudad.

Muñoz concluyó señalando que “Huelva merece unas celebraciones que reflejen los valores de convivencia y respeto que nos unen”, y que estas medidas buscan compatibilizar la alegría de las fiestas con la protección de los colectivos más vulnerables.