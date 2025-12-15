El Hospital Infanta Elena celebra su 40º aniversario como referente sanitario en la provincia de Huelva

El Hospital Infanta Elena de Huelva ha celebrado este lunes en el Auditorio de la Casa Colón el acto oficial conmemorativo de su 40º aniversario, una cita que ha reunido a cientos de profesionales en activo y jubilados, autoridades y representantes de la sociedad onubense para rendir homenaje a cuatro décadas de “historia y compromiso con la salud de la ciudadanía”.

El encuentro ha estado presidido por la delegada territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Huelva, Manuela Caro, y ha contado con la participación del presidente de la Diputación Provincial, David Toscano; la concejal de Salud del Ayuntamiento de Huelva, María de la O Rubio; y la directora gerente del hospital, Esperanza Quintero. Todos ellos han subrayado la importancia de un centro que, pese a su carácter comarcal, atiende a una población cercana a las 200.000 personas y se ha consolidado como uno de los hospitales de mayor complejidad de su grupo en Andalucía.

Durante el acto se puso de relieve la trayectoria asistencial del Infanta Elena, que en estos 40 años ha registrado cifras históricas como más de 200.000 intervenciones quirúrgicas, cerca de dos millones de urgencias atendidas y casi 42.000 nacimientos, datos que reflejan el esfuerzo y la dedicación de sus profesionales.

La ceremonia, presentada por el periodista de Canal Sur Manuel Jesús Montes, se inició con la actuación del Orfeón de Huelva y continuó con las intervenciones institucionales, en las que se destacó el modelo del centro como un “hospital de las personas”, basado en la humanización de los cuidados, la cercanía y la excelencia asistencial. También asistieron el delegado de la Junta de Andalucía en Huelva, José Manuel Correa, y numerosos invitados vinculados a la historia del hospital.

Uno de los momentos más emotivos fue la proyección de un vídeo conmemorativo con testimonios de trabajadores y un repaso a los principales hitos del centro. El primer director gerente del hospital, José Carlos Medina, recordó los inicios del Infanta Elena y puso en valor el legado de los profesionales que han contribuido a su crecimiento.

La ponencia oficial corrió a cargo de la especialista en Medicina Interna Eva Gutiérrez, quien abordó los resultados del mapa de riesgo vascular de la provincia que desarrolla el grupo de investigación del hospital, aportando datos de interés sanitario y social. La celebración continuó con la actuación musical de la cantante onubense Regina, colaboradora habitual del centro.

El acto incluyó además un reconocimiento al personal jubilado y un homenaje al movimiento asociativo de Huelva. En representación de este colectivo, la presidenta de AFA-Huelva, Rocío Muñoz, destacó el papel fundamental de pacientes, voluntarios y asociaciones en la vida del hospital y la importancia de la escucha activa para mejorar la atención sanitaria.

Como cierre institucional, se entregaron distinciones a los municipios adscritos al Hospital Infanta Elena, en agradecimiento por su colaboración y el vínculo mantenido con la población atendida. La directora gerente clausuró el acto agradeciendo la implicación de todas las generaciones de profesionales y avanzó nuevas líneas de trabajo para seguir mejorando el centro.

La conmemoración se completará también en el propio hospital, donde los pacientes ingresados disfrutarán estos días de menús especiales. Con este acto se pone fin al programa del 40º aniversario, un año de iniciativas centradas en la innovación, la humanización, la investigación y la calidad asistencial, consolidando al Hospital Infanta Elena como un referente dentro de la red de hospitales comarcales de Andalucía.