La Gran Recogida para el Banco de Alimentos se celebrará en Huelva del 7 al 9 de noviembre

Los días 7, 8 y 9 de noviembre volverá a celebrarse en Huelva la Gran Recogida de Alimentos, la cita más importante del año para el Banco de Alimentos. Durante ese fin de semana, decenas de supermercados y grandes cadenas de alimentación de toda la provincia habilitarán puntos de recogida donde los onubenses podrán aportar su granito de arena para ayudar a quienes más lo necesitan.

Desde la organización recuerdan que la necesidad no entiende de fechas, y que aunque esta campaña concentra buena parte de las donaciones anuales, la escasez de productos básicos es constante a lo largo del año. “Cada aportación cuenta, tanto en la Gran Recogida como en cualquier otro momento. La solidaridad debe mantenerse viva los 365 días del año”, subrayan desde el Banco de Alimentos de Huelva.

Además de las donaciones, la entidad lanza un llamamiento al voluntariado corporativo, invitando a empresas y trabajadores a participar como equipo durante la Gran Recogida. Con solo cuatro horas de colaboración, los voluntarios pueden ayudar a recoger, clasificar y almacenar alimentos que serán distribuidos entre miles de familias onubenses en situación de vulnerabilidad.

El Banco de Alimentos destaca que esta experiencia no solo tiene un impacto social directo, sino que también fortalece los lazos dentro de las empresas, promoviendo valores de solidaridad y compromiso con la comunidad.

Quienes deseen participar como voluntarios pueden inscribirse a través de la web www.granrecogida.org/haz-voluntariado. Una oportunidad para demostrar, una vez más, que Huelva es una tierra solidaria que nunca falla cuando se trata de ayudar.