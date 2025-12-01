Buscar
01.12.2025
Corte temporal del Puente Sifón Santa Eulalia en Huelva por obras de mantenimiento
Redacción
01/12/25 - 12:37

El Puente Sifón Santa Eulalia en Huelva permanecerá cortado al tráfico desde el martes 2 hasta el jueves 4 de diciembre debido a la ejecución de obras de mantenimiento urgentes e ineludibles en las conducciones del puente. Los trabajos, que inicialmente estaban previstos para hoy pero se suspendieron por las inclemencias meteorológicas, se desarrollarán en horario de 9:00 a 19:00 horas cada jornada.

Las labores de mantenimiento son esenciales para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de la infraestructura, por lo que se solicita la comprensión de los conductores y usuarios habituales del puente. La duración exacta de los trabajos podría variar en función del desarrollo de las tareas, y cualquier modificación será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales del Ayuntamiento de Huelva.

Se recomienda a los ciudadanos planificar rutas alternativas durante estos tres días para minimizar las molestias y evitar retenciones en la zona. Las autoridades han reiterado sus disculpas por las incomodidades derivadas de estas labores imprescindibles para la seguridad y conservación del puente.