Holea celebra su 12º aniversario entre fantasía, acróbatas y grandes premios

Holea, el centro comercial de Huelva, celebró su 12º aniversario el pasado viernes con una jornada llena de magia, música en directo y espectáculos de fantasía. Acróbatas, bailarinas y una animada puesta en escena convirtieron las instalaciones en un auténtico escenario de celebración, mientras los visitantes disfrutaban de actividades y sorteosenmarcados dentro del Black Friday.

Uno de los momentos más esperados fue la dinámica de los cofres, en la que los participantes elegían entre seis cofres disponibles para descubrir los premios que se repartían a lo largo del día. Entre los galardones más destacados se encontraban:

Televisión

500 € en compras en el Hipermercado Carrefour

Toyota Aygo X , cuyo premiado recibió simbólicamente las llaves y disfrutó de su estreno en directo

1.000 € en compras en el centro comercial

Viaje a Islandia

iPhone 17, uno de los premios más deseados por los asistentes

La entrega de estos premios se prolongó hasta medianoche, manteniendo la expectación y la emoción entre los visitantes, que pudieron combinar las compras de Black Friday con una experiencia festiva y participativa.

Con esta celebración, Holea no solo conmemora sus 12 años de trayectoria, sino que da inicio a un mes de diciembre lleno de eventos navideños y sorpresas, reafirmando su apuesta por ofrecer entretenimiento, compras y experiencias únicas para toda la familia.