El Ayuntamiento de Huelva inicia la redacción de su Plan de Accesibilidad Integral con participación ciudadana

Huelva ha dado este lunes un paso histórico hacia la construcción de una ciudad sin barreras con la inauguración de las jornadas de presentación del Plan de Accesibilidad Integral en el edificio municipal Gota de Leche. La alcaldesa, Pilar Miranda, y la teniente alcalde de Servicios Sociales, Empleo y Vivienda, Adela de Mora, presidieron el acto, acompañado por miembros de la Corporación Municipal, todas las concejalías y representantes de asociaciones empresariales, entidades sociales, vecinales y colectivos de diversa índole.

El proyecto, adjudicado a Ilunion Accesibilidad, empresa del Grupo Social ONCE especializada en accesibilidad, tiene como objetivo elaborar un diagnóstico participativo de la ciudad para identificar y eliminar barreras arquitectónicas, tecnológicas, educativas, laborales y de comunicación. Durante la inauguración, Miranda destacó que “la accesibilidad es imprescindible para el 10% de la población, necesaria para un 30% y útil para el 100%” y subrayó que eliminar obstáculos urbanos beneficia a personas con discapacidad, mayores, niños, mujeres embarazadas o cualquier ciudadano en algún momento de su vida.

El Plan de Accesibilidad Integral abordará áreas clave como:

Entornos urbanos : rampas, ascensores, señalización táctil o baños adaptados.

Tecnología y comunicación : páginas web compatibles con lectores de pantalla, subtítulos en vídeos y navegación por teclado.

Educación : materiales y evaluaciones adaptadas.

Servicios públicos y transporte : información clara, plataformas accesibles y avisos sonoros y visuales.

Entorno laboral: medidas para favorecer la contratación de personas con distintas capacidades.

El primer taller colaborativo sirvió para que la ciudadanía compartiera obstáculos y prioridades, mientras que la participación se complementará con una encuesta online accesible y nuevas actividades abiertas, garantizando la inclusión de todos los colectivos.

El proceso se desarrollará en dos fases: diagnóstico participativo durante un año y adaptación integral de la ciudad, que incluirá planificación, presupuesto y coordinación de todas las áreas municipales. Se espera que el plan esté aprobado y en marcha en 2026, con una visión a cinco años.

Tatiana Alemán, de Ilunion Accesibilidad, destacó que su equipo combina experiencia técnica y conocimiento vital, recordando que el 70% de sus trabajadores tienen discapacidad. Alemán subrayó que la iniciativa permitirá mejorar lo existente y garantizar que todo lo nuevo se diseñe accesible desde su origen, consolidando a Huelva como una ciudad inclusiva y participativa, donde la accesibilidad no sea un añadido, sino un principio transversal en la gestión urbana.