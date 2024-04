CGT avisa de la intención del gobierno de Pilar Miranda de no realizar las obras de exhumación en La Soledad

El sindicato CGT Huelva ha solicitado al Presidente del Gobierno que visite el Cementerio de la Soledad para que pueda comprobar cómo van los trabajos de exhumación de las víctimas del franquismo, al igual que ha hecho en su visita al Valle de Cuelgamuros en la Comunidad de Madrid. El objetivo es que compruebe de primera mano la facilidad e impunidad de los que incumplen con una de las leyes que se han creado durante su mandato y que en Huelva tienen nombre y apellidos.

Los trabajos previstos en la licitación, con número de expediente 29/2023, para la exhumación de asesinados por el franquismo en el Cementerio de la Soledad, no tienen aún fecha de inicio, a pesar de que el dinero ya fue puesto a disposición del Ayuntamiento en Febrero de 2023, hace ya más de un año, y a pesar de que esta actuación es parte del cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática a la que está sometida el Ayuntamiento.

"La dejadez del Ayuntamiento de Huelva puede provocar que se quede sin efecto el procedimiento, teniendo que devolver el dinero recibido, algo que desde el sindicato CGT Huelva se considera como intencionado", denuncia CGT.

Según relata el sindicato, "tras múltiples retrasos en la ejecución de los trabajos de exhumación, el Ayuntamiento de Huelva, ha ido dejando pasar el tiempo sin comenzar las actuaciones, a pesar de ser conocedores de que existen plazos de ejecución".

Restos de casquillos usados en las ejecuciones

Y añade que este problema no es nuevo, fue durante el mandato de los anteriores responsables del PSOE cuando se recibieron los fondos para llevar a cabo la licitación que se mantuvo meses paralizada. A la llegada del PP al Ayuntamiento y ante las reclamaciones de las familias y de este sindicato, se solicitó un aplazamiento que le fue concedido, pero a día de hoy, no ha habido ningún cambio y no hay previsión de que algo pueda cambiar. "A día de hoy los responsables de la Administración local solo esgrimen excusas que rozan el absurdo para justificar el retraso, lo que más bien podría traducirse en un incumplimiento de los plazos para cerrar el expediente en falso", señala.

El último incidente de este procedimiento ha sido derivar a los operarios del Cementerio la pregunta realizada a Transparencia sobre el estado de ejecución de la licitación, algo que no les compete en absoluto como debieran conocer en el Ayuntamiento, lo cual es significativo y muestra la dejadez de la Administración Local en este caso, insiste CGT.

Otra excusa esgrimida ha sido "la de que los niveles freáticos existentes en el cementerio imposibilitan los trabajos, algo que es incierto porque es un “problema” previsible y solventable sin dificultad por las empresas que se dedican a este tipo de actuaciones, máxime cuando antes de licitar el trabajo ya se debía conocer el hecho de la existencia de este tipo de circunstancias, que en otras actuaciones de este tipo suceden y se solventan sin problema".

Representantes de CGT Huelva, en contacto directo con las familias, están valorando las medidas que llevarán a cabo ante lo que puede llegar a ser un incumplimiento, a sabiendas, de la Ley.

Según fuentes del sindicato, son décadas de olvido de las víctimas que pasan factura, fundamentalmente, a sus familias "por el desamparo que sufren a manos de las Administraciones que no hacen su trabajo por motivos ideológicos".

El sindicato anarcosindicalista espera que la llamada de atención a Presidencia del Gobierno haga despertar del letargo a los responsables de arreglar este desgarrador olvido, concluye.