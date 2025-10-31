El Banco de Alimentos de Huelva celebra su Gran Recogida los días 7 y 8 de noviembre

El Banco de Alimentos de Huelva (BAH) ha presentado la Gran Recogida 2025, la cita solidaria más importante del año, que se desarrollará los días 7 y 8 de noviembre en 184 supermercados y establecimientos de toda la provincia bajo el lema ‘A DARLO TODO’.

La campaña contará con más de 1.500 voluntarios repartidos entre la capital y los 52 municipios en los que estará presente el Banco de Alimentos. Participarán las principales cadenas de alimentación, que ofrecerán la posibilidad de donar tanto alimentos físicos como aportaciones económicas en caja, modalidad que se ha consolidado en los últimos años para facilitar la colaboración ciudadana.

El presidente del Banco de Alimentos de Huelva, Juan Manuel Díaz Cabrera, ha subrayado la urgencia de esta edición: “Estamos en uno de los peores momentos de nuestra historia. Las estanterías del almacén están vacías y necesitamos más que nunca el apoyo de la sociedad onubense”.

Esta será la decimocuarta edición de la Gran Recogida en Huelva desde su inicio en 2012, cuando se alcanzaron 60.000 kilos de alimentos. En 2024 se rozaron los 100.000 kilos, y el objetivo de este año es llegar a los 150.000.

Banco de alimentos de Huelva

El Puerto de Huelva, patrocinador principal de la iniciativa, reafirma con su apoyo su compromiso con los colectivos sociales. Su presidente, Alberto Santana, destacó “la inestimable labor del Banco de Alimentos y de sus voluntarios en beneficio de las personas más vulnerables”, animando a la ciudadanía a sumarse a la campaña.

Según la memoria anual del Banco, en 2024 se distribuyeron más de 2 millones de kilos de alimentos a través de 85 entidades benéficas, beneficiando a 14.780 personas en la provincia. La previsión para 2025 es superar estas cifras gracias a la colaboración de instituciones, empresas y particulares.

A nivel nacional, los 54 Bancos de Alimentos integrados en FESBAL celebrarán simultáneamente la Gran Recogida los mismos días, con el objetivo de reunir 10 millones de kilos de alimentos o su equivalente en donaciones económicas.

El presidente de FESBAL, Pedro Miguel Llorca, ha hecho un llamamiento a la solidaridad: “Quiero animaros a DARLO TODO en la Gran Recogida. Porque, juntos, somos capaces de dar mucho más que alimentos: podemos dar dignidad y futuro”.

Las donaciones también pueden realizarse de forma online en www.granrecogida.org o mediante Bizum al número 00090 hasta finales de diciembre.