Mejoras en la calle Natividad de Huelva para garantizar accesibilidad y calidad del servicio de agua

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, junto a la concejala de Infraestructuras y Servicios Públicos, Mariló Ponce, ha visitado las obras que se están llevando a cabo en la calle Natividad, en el barrio de La Navidad, con el objetivo de mejorar la accesibilidad peatonal y la calidad del suministro de agua a los vecinos. La intervención se inició a finales de noviembre y cuenta con un plazo de ejecución aproximado de un mes.

Durante la visita, Miranda destacó la importancia de coordinar recursos y escuchar a los vecinos para responder a necesidades históricas del barrio. “Se trata de reparar un acerado deteriorado por las raíces de los árboles, facilitando el tránsito peatonal y al mismo tiempo renovando la red de agua para optimizar el servicio y minimizar molestias”, señaló la alcaldesa.

La actuación contempla la retirada de 56 metros lineales de tubería de fibrocemento, reemplazada por una conducción de polietileno, la renovación de ocho acometidas domiciliarias y la instalación de nuevas válvulas, lo que permitirá mejorar la presión, la seguridad y la fiabilidad del suministro. Además, se ejecutará un nuevo acerado de cinco metros de ancho, con solería tipo terrazo y bordillos de granito, sustituyendo 280 metros cuadrados de pavimento y garantizando mayor accesibilidad y seguridad.

La intervención también incluyó la retirada de un ficus cuyas raíces estaban dañando tanto el pavimento como la cimentación de los edificios y la red de agua, asegurando así la durabilidad de las obras.

El presidente de la Asociación de Vecinos de La Navidad, Manuel Luna, celebró que “por fin se atienden peticiones que veníamos reclamando desde hace años, como el arreglo de esta calle o del campo de fútbol Cristo Pobre”.

Desde el Ayuntamiento se ha pedido paciencia y comprensión a los vecinos por las molestias derivadas de los trabajos, asegurando que los beneficios serán palpables una vez finalizada la obra, tanto para la accesibilidad como para la calidad y eficiencia del servicio de agua en el barrio.