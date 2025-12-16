Inauguración del Belén Viviente del Colegio María Inmaculada en Huelva

El Colegio María Inmaculada ha inaugurado hoy su Belén Viviente en la Plaza Niña de Huelva, un evento tradicional que este año se realiza a beneficio de las Hermanas de la Cruz. La muestra puede visitarse durante todo el día en horario de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.

La actividad, que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Huelva, combina el espíritu navideño con fines solidarios, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de disfrutar de una representación en vivo del nacimiento de Jesús, junto con escenas y personajes tradicionales de la Navidad.

El Belén Viviente del Colegio María Inmaculada se ha consolidado como una de las citas más esperadas por familias y escolares, contribuyendo a llenar de magia la ciudad y fomentando valores de solidaridad y participación comunitaria.

Los organizadores agradecen la colaboración de todas las personas que han participado en la preparación del evento, así como el apoyo institucional que permite mantener viva esta tradición en Huelva.