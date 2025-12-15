Reconocido el talento empresarial onubense en la XIX edición de los Premios Empresarios del Año

La Federación Onubense de Empresarios (FOE) y la Fundación Cajasol han celebrado este lunes la XIX edición de los Premios Empresarios del Año de Huelva, una cita ya consolidada que pone en valor el papel decisivo del empresariado en el crecimiento y la proyección de la provincia. El acto, celebrado en Huelva, contó un año más con la colaboración de Gabitel Ingenieros y Aguas de Huelva y reunió a autoridades, representantes institucionales y miembros del tejido empresarial onubense.

En esta edición, el premio ‘José Luis García Palacios’ al Desarrollo Económico y Creación de Empleo fue concedido a Grupo Medina; el galardón ‘Gerardo Rojas’ a la Innovación recayó en Don Fadrique Context; y el premio ‘Aguas de Huelva’ a la Responsabilidad Social Empresarial distinguió a Nature Space Jabugo. El reconocimiento al Desarrollo Internacional fue para HUDISA, mientras que Growersgo fue premiada por su Eficiencia Energética y Sostenibilidad. Marina del Odiel recibió el galardón ‘Gonzalo Leandro’ a la Mejor Idea o Iniciativa Empresarial; Confitería Rufino fue reconocida como Empresa Familiar; Diego Vázquez (Platalea) obtuvo el premio al Autónomo del Año; Instituto Español fue distinguido por su compromiso con la Igualdad; y Marisa C. de Azcárate (Kaizen Hoteles/Hotel La Malvasía) recibió el reconocimiento como Mujer Empresaria.

El presidente de la FOE, José Luis García-Palacios Álvarez, destacó que estos premios reconocen no solo trayectorias empresariales, sino valores como el esfuerzo, la constancia y el compromiso con el territorio. Subrayó el papel del empresariado como motor económico y social de la provincia y reclamó un entorno favorable para el crecimiento, con infraestructuras, estabilidad regulatoria y apoyo institucional. Asimismo, agradeció el respaldo continuado de la Fundación Cajasol y de las entidades colaboradoras.

Por su parte, el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, señaló que el acto sirve para homenajear a empresarios y empresarias que son ejemplo de iniciativa, talento, innovación y compromiso con la sostenibilidad, la igualdad y el desarrollo del territorio. Destacó además la evolución de la economía onubense y la consolidación de sectores estratégicos como el agroalimentario, la industria, el turismo y los servicios.

La clausura del acto corrió a cargo de la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, quien puso en valor la excelencia y la capacidad de superación del tejido empresarial de la provincia y defendió la colaboración público-privada como base para construir un futuro próspero para Huelva.

La XIX edición de los Premios Empresarios del Año vuelve así a reconocer el talento, el esfuerzo y la aportación de quienes generan empleo, innovación y oportunidades, consolidando estos galardones como un referente en la vida económica y social onubense.