La Biblioteca Provincial de Huelva anuncia su horario especial de Navidad 2025/2026

La Biblioteca Provincial de Huelva ha dado a conocer su horario especial de atención al público para las fiestas de Navidad 2025/2026, con el objetivo de facilitar la planificación de visitas y lecturas a sus usuarios.

Durante este periodo, la biblioteca abrirá en horario de mañana, de 9:00 a 14:00 horas, mientras que cerrará en horario de tarde los días 26, 29 y 30 de diciembre de 2025 y 2 y 5 de enero de 2026.

Asimismo, habrá cierre total los días: 24, 25, 27 y 31 de diciembre de 2025, así como 1, 3 y 6 de enero de 2026.

La institución retomará su horario habitual a partir del miércoles 7 de enero de 2026. La Biblioteca Provincial agradece la comprensión de los usuarios y les desea unas felices fiestas, invitando a disfrutar de la lectura y de sus servicios durante los días de apertura.