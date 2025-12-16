El Ayuntamiento de Huelva actualiza su protocolo contra el acoso e incorpora al colectivo LGTBIQ+

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva ha aprobado la actualización del Protocolo para la Prevención y Actuación frente al Acoso Sexual, Acoso por razón de Sexo y por razón de Orientación Sexual e Identidad Sexual, Expresión de Género o Características Sexuales, ampliando su ámbito de protección a todo el colectivo LGTBIQ+.

Con esta medida, el Consistorio da un paso más en la lucha contra cualquier forma de discriminación por razón de sexo o género, alineándose con las directrices del II Plan de Igualdad 2025-2029, aprobado el pasado 31 de octubre. El nuevo protocolo refuerza el compromiso municipal de tolerancia cero ante cualquier conducta de acoso, garantizando una respuesta más amplia, justa y eficaz.

La concejala de Régimen Interior, Recursos Humanos y Modernización Digital, Elena Pacheco, ha subrayado que el objetivo es “demostrar la tolerancia cero contra cualquier tipo de violencia o acoso, mediante una normativa que garantice una valoración más justa y global”. En este sentido, ha anunciado el refuerzo de la formación en Igualdad y Violencia de Género para toda la plantilla municipal, con especial atención a áreas clave como Servicios Sociales, Policía Local, Bomberos y Protección Civil.

El acuerdo contempla también la creación de una Comisión Instructora y de Seguimiento para los casos de acoso, integrada por representantes del Ayuntamiento, de los trabajadores, delegados sindicales de prevención, así como técnicos de igualdad y de prevención de riesgos laborales, seleccionados por su formación y experiencia en esta materia.

El protocolo será de aplicación a todo el personal que presta servicios en el Ayuntamiento de Huelva, tanto personal propio como de empresas externas, así como a personas que colaboren con la organización sin mantener una relación laboral directa.

Un plan con vigencia hasta 2029

La actualización del protocolo se enmarca en el II Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Huelva, un documento consensuado mayoritariamente con sindicatos y trabajadores municipales, que estará vigente hasta 2029. El plan refuerza la formación especializada en igualdad y violencia de género en todos los niveles de la organización, impulsa medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral y consolida el uso de un lenguaje no sexista en la documentación municipal.

Asimismo, el Ayuntamiento reafirma su compromiso de trabajar de manera prioritaria en la prevención y actuación frente al acoso, con el objetivo de avanzar hacia una igualdad real y efectiva dentro de la plantilla municipal.