Arranca la Gran Recogida del Banco de Alimentos de Huelva con más de 1.500 voluntarios

El Banco de Alimentos de Huelva ha puesto en marcha hoy su Gran Recogida anual, una cita solidaria ya tradicional en la provincia que este año se celebra bajo el lema “A darlo todo”. En total, 184 supermercados y establecimientos de Huelva y su provincia participan en esta edición, en la que más de 1.500 voluntarios colaboran para recoger alimentos destinados a las familias más necesitadas.

La campaña, que cuenta con el patrocinio del Puerto de Huelva, busca movilizar a la ciudadanía onubense en un gesto de generosidad que cada año permite reforzar las reservas del Banco de Alimentos para los meses más difíciles.

Además de las donaciones físicas en los puntos de recogida, también es posible colaborar de forma económica a través del BIZUM 38202, un canal rápido y seguro habilitado para quienes deseen aportar su granito de arena desde cualquier lugar.

Con esta nueva edición, el Banco de Alimentos de Huelva reafirma su compromiso con la solidaridad y la lucha contra la pobreza alimentaria, invitando a todos los onubenses a participar en una campaña que, un año más, apela al corazón de la provincia.