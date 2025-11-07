Comienza la reforma integral de la Casa Grande de la Casa Colón
El proyecto, financiado con fondos Next Generation, transformará el edificio en un espacio turístico y cultural clave dentro del plan ‘The British Legacy’
El Ayuntamiento de Huelva ha comenzado esta semana las obras de reforma integral de la Casa Grande de la Casa Colón, una actuación que marcará un antes y un después en la proyección turística y cultural de la capital. Con una inversión de 1.810.072 euros y un plazo de ejecución de ocho meses, el proyecto permitirá adaptar el emblemático edificio para acoger nuevos equipamientos vinculados al turismo, la cultura y la historia local.
La intervención forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino ‘Huelva, The British Legacy’, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. Su objetivo es reforzar la identidad británica de la ciudad y regenerar el espacio urbano en torno a la Casa Colón, epicentro del legado inglés en Huelva.
Entre las actuaciones previstas destacan la mejora de la eficiencia energética y la adaptación al cambio climático, con la renovación de sistemas de climatización, sustitución de luminarias por tecnología LED y restauración sostenible de ventanas y pórticos. También se adecuarán los espacios interiores para albergar nuevas áreas expositivas, culturales y turísticas, incluyendo una moderna Oficina de Turismo y centros de interpretación dedicados a la historia británica y al propio edificio.
El Salón Chimeneas será reconvertido en un espacio polivalente preparado para acoger tanto reuniones institucionales como eventos de gran formato, con tecnología avanzada para adaptarse a distintas configuraciones. En la primera planta, el Centro de Interpretación del Legado Británico mostrará la influencia inglesa en la industria, el deporte o la cultura de Huelva, mientras que otro espacio se dedicará al Centro de Interpretación de la Casa Colón, donde se pondrá en valor la historia del histórico hotel y su arquitectura.
La reforma también contempla la mejora de la accesibilidad y la urbanización interior de la parcela, de más de mil metros cuadrados, así como la incorporación de recursos digitales de última generación —realidad aumentada, experiencias 360º o sistemas interactivos— para ofrecer al visitante una experiencia inmersiva.
Con esta actuación, el Ayuntamiento refuerza su apuesta por un modelo turístico sostenible, inteligente y competitivo, que ponga en valor el patrimonio local y consolide a la Casa Colón como símbolo del pasado británico de la ciudad y motor del turismo cultural de Huelva.