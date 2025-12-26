El Ayuntamiento iniciará en enero una intervención para proteger el patrimonio arqueológico del Cabezo de La Joya

El Ayuntamiento de Huelva comenzará a mediados de enero los trabajos de intervención en el Cabezo de La Joya con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía y asegurar, a medio y largo plazo, la conservación del importante patrimonio arqueológico y paisajístico que alberga este enclave singular.

La actuación se centrará en la estabilización del talud situado frente a la calle Virgen del Rocío, una zona especialmente sensible que ha sufrido un proceso de degradación acentuado por las intensas lluvias registradas en los últimos meses. Esta situación provocó un derrumbe parcial en el perfil oeste del cabezo, próximo a la zona donde se documentaron enterramientos en las primeras campañas arqueológicas, lo que llevó al Consistorio a activar una intervención urgente.

El primer teniente de alcalde de Urbanismo y Medioambiente y portavoz del equipo de Gobierno municipal, Felipe Arias, ha señalado que el proyecto “supone un nuevo paso en el compromiso firme del Ayuntamiento con la protección de nuestra historia y nuestro patrimonio, sin olvidar la seguridad de los vecinos y vecinas”. Arias ha destacado que se actuará “con rigor técnico y científico para reconciliar definitivamente a Huelva con su pasado y garantizar que este legado llegue a las futuras generaciones”.

El responsable municipal ha subrayado además que esta actuación se enmarca en una estrategia más amplia orientada a la recuperación integral del Cabezo de La Joya como gran parque arqueológico, recordando que “Tartesos es nuestro pasado y La Joya su mayor herencia”.

Una intervención con control arqueológico permanente

La obra ha sido licitada por el propio Ayuntamiento y adjudicada a la empresa Solutioma, encargada de ejecutar los trabajos técnicos de estabilización. El proyecto se desarrollará en estrecha colaboración con la Universidad de Huelva, que aportará asesoramiento científico a través de investigadores especializados en patrimonio histórico y arqueológico, integrados en distintos grupos de investigación, como Vrbanitas. Arqueología y Patrimonio.

Durante toda la ejecución se contará con un servicio especializado de control y seguimiento arqueológico. Entre las cautelas previstas se incluye el control del desbroce de la vegetación, las perforaciones necesarias para la colocación de los anclajes del sistema de contención y la realización de un sondeo arqueológico en la base del talud, con la posibilidad de ampliar los trabajos en función de los resultados.

El ámbito de actuación abarca una superficie aproximada de 5.300 metros cuadrados, en una zona de enorme relevancia patrimonial que alberga uno de los conjuntos funerarios más importantes de la Huelva protohistórica, incluido desde 2001 en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como parte de la Zona Arqueológica de Huelva.

Desde el punto de vista técnico, los trabajos contemplan la limpieza del perfil, la retirada controlada de derrubios, la instalación de una escollera en la base del talud para contener aluviones y la colocación de una geomanta polimérica reforzada, anclada al terreno mediante sistemas de fijación especializados. De forma paralela, se llevará a cabo un sondeo arqueológico inicial de dos por dos metros.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 6.655 euros y un plazo de ejecución estimado de 12 semanas. Además de reforzar la protección del enclave, la intervención permitirá ampliar el conocimiento científico sobre el yacimiento y avanzar en su futura puesta en valor, integrando los resultados en el Plan General de Investigación de Huelva y en proyectos de investigación de ámbito internacional.