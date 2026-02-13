Huelva impulsa un taller para promover el uso responsable del patinete eléctrico entre jóvenes

El Ayuntamiento de Huelva, a través de la Concejalía de Movilidad y Educación, ha desarrollado el taller ‘Uso del Patinete en la Ciudad de Huelva’, una iniciativa enmarcada en el proyecto municipal ‘La Movilidad Comienza en el Colegio’ con el objetivo de implicar a los jóvenes como aliados estratégicos en la promoción de una movilidad más segura y responsable.

En el programa han participado cerca de 50 alumnos de los centros IES José Caballero, IES La Rábida y SAFA Funcadia, que han formado un ‘Grupo Motor’ juvenil destinado a influir tanto en sus compañeros como en la ciudadanía en general.

Taller sobre el uso del patinete.

La concejala de Movilidad y Educación, Milagros Rodríguez, ha destacado que “nuestro objetivo no es solo informar, sino sumar aliados entre los jóvenes, implicarlos en la construcción de una movilidad más segura, responsable y sostenible para Huelva. La movilidad comienza en el colegio, pero su impacto llega a toda la ciudad”. En este sentido, ha subrayado que el proyecto busca empoderar a los estudiantes para que lideren el cambio.

Antes del taller presencial, el alumnado trabajó la nueva normativa municipal y de la DGT, elaboró una encuesta sobre el uso del patinete eléctrico y realizó entrevistas a usuarios de distintos perfiles para analizar hábitos y comportamientos. Durante la sesión conjunta, los tres centros expusieron los resultados, debatieron sobre la normativa vigente y plantearon propuestas de mejora.

Además, en colaboración con Huelva TV, los propios estudiantes elaborarán contenidos informativos —noticias y reportajes— que se grabarán en un programa especial para difundir mensajes clave sobre movilidad segura. También se impulsará la creación de contenidos audiovisuales para redes sociales municipales.

El proyecto se enmarca en la estrategia de movilidad sostenible del Ayuntamiento, que incluye iniciativas como el servicio de bicicletas compartidas, la incorporación de autobuses eléctricos y el impulso de infraestructuras sostenibles, además de su alineación con la 41 edición de la Campaña de Educación Vial de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, ampliada este año a Secundaria con especial atención al uso del patinete eléctrico.