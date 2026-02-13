Pilar Miranda anuncia una revisión técnica de todos los árboles de Huelva tras el temporal

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha anunciado que el Ayuntamiento ha llevado a cabo una revisión técnica de todos los árboles de la ciudad, especialmente de aquellos de gran tamaño, tras los efectos del último temporal.

Según ha explicado la regidora a través de sus redes sociales, los servicios municipales han sometido a inspección el arbolado urbano con el objetivo de detectar posibles daños estructurales o riesgos derivados de las fuertes rachas de viento y las lluvias registradas en los últimos días.

Miranda ha señalado que, en los casos en los que se han identificado problemas, el Consistorio intervendrá siguiendo las recomendaciones de los profesionales técnicos. “La prioridad es garantizar la seguridad de las personas”, ha subrayado.

Desde el Ayuntamiento se insiste en que las actuaciones se realizarán de manera planificada, atendiendo a criterios técnicos y de seguridad, para prevenir posibles caídas de ramas o ejemplares completos que puedan suponer un peligro en la vía pública.