El Centro de Datos del Hospital Infanta Elena gestiona la historia clínica de media provincia

El Centro de Proceso de Datos (CPD) ubicado en el Hospital Infanta Elena se ha consolidado como uno de los nodos tecnológicos con mayor capacidad de la provincia, gestionando la historia clínica digital y millones de actuaciones asistenciales registradas en el sistema sanitario onubense.

Alumnos del Ciclo Formativo de Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes del IES San José, en Cortegana, han realizado estos días una visita técnica a estas instalaciones para conocer de primera mano su funcionamiento, organización y potencial tecnológico.

El CPD, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS), da cobertura no solo al propio Hospital Infanta Elena, sino también a los hospitales Hospital Juan Ramón Jiménez y Hospital Vázquez Díaz, además de buena parte de la actividad del Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva y numerosos centros de salud de la provincia.

Desde estas instalaciones se sostienen los sistemas provinciales conectados a los centros regionales donde se alojan herramientas clave como la Base de Datos Única de usuarios y los módulos de la Historia Clínica Digital Diraya. Esta plataforma integra toda la información sanitaria de cada paciente, facilitando la continuidad asistencial y mejorando la calidad de la atención.

El centro cuenta con avanzados sistemas de control eléctrico y ambiental, protección contra incendios mediante agentes no líquidos, climatización de alta precisión y arquitectura duplicada para garantizar la continuidad del servicio ante cualquier incidencia. Dispone además de grupo electrógeno propio, sistemas eléctricos redundantes y estrictos mecanismos de seguridad, como control de acceso biométrico y videovigilancia permanente.

Esta infraestructura se enmarca en la estrategia de modernización y transformación digital del sistema sanitario público en Huelva, orientada a reforzar la seguridad de la información y ofrecer una atención más ágil y eficiente a la ciudadanía.