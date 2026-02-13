Huelva impulsa el Clúster Andaluz del Hidrógeno para liderar la transición energética

El Ayuntamiento de Huelva y la Asociación Andaluza del Hidrógeno han formalizado el acuerdo marco de colaboración que supone la creación y el impulso del Clúster Andaluz del Hidrógeno, una iniciativa destinada a consolidar el liderazgo de la ciudad en la transición energética y el desarrollo del hidrógeno verde.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha subrayado que con esta firma “el Ayuntamiento cumple su compromiso: lo que anunciamos, hoy lo hacemos realidad. Este convenio supone la creación y el impulso del Clúster Andaluz del Hidrógeno”.

Miranda ha destacado que “no hablamos solo de intenciones, hablamos de hechos. Huelva lidera la puesta en marcha de un clúster que va a coordinar empresas, innovación, inversión y empleo en torno al hidrógeno verde”, consolidando a la ciudad como motor de la nueva industria verde en Andalucía y referente nacional y europeo en este ámbito.

El acuerdo establece un marco estable de colaboración para fomentar la innovación, la inversión, la transferencia tecnológica y el desarrollo de proyectos industriales vinculados al hidrógeno. Asimismo, contempla la difusión social de estas tecnologías, el apoyo a la investigación y la colaboración público-privada.

“Queremos que la revolución energética no solo pase por Huelva, sino que se quede, genere empleo de calidad y oportunidades reales para nuestras empresas y nuestra gente”, ha afirmado la alcaldesa, defendiendo el papel activo del Consistorio como facilitador de proyectos y captador de inversión y talento.

El convenio tendrá una vigencia inicial de cuatro años, prorrogable, y prevé la creación de una Comisión Mixta de Seguimiento encargada de coordinar acciones, impulsar proyectos y evaluar el cumplimiento de los objetivos del Clúster.

Por su parte, el presidente de la Asociación Andaluza del Hidrógeno, Francisco Juan Montalbán, ha señalado que la creación del Clúster “consolida la visión conjunta de que Huelva es una zona punta de lanza en el desarrollo industrial del hidrógeno”, reafirmando la colaboración en el análisis de proyectos y en la puesta en marcha de soluciones tecnológicas para la industria.

Con esta iniciativa, Huelva refuerza su estrategia para convertirse en un nodo estratégico del hidrógeno verde en Andalucía, España y Europa, alineando los esfuerzos del sector público y privado en una apuesta por la transformación económica y social basada en la industria sostenible.