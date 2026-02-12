El Ayuntamiento celebra el Foro Huelva-i para presentar los avances en transformación digital

El Ayuntamiento de Hue ha celebrado el Foro de Transformación Digital Huelva-i, Ciudad Inteligente, un encuentro abierto para compartir con la ciudadanía los avances tecnológicos impulsados en los últimos tres años y presentar las próximas líneas de modernización municipal.

La alcaldesa, Pilar Miranda, ha subrayado que la transformación digital forma parte de la estrategia municipal para mejorar la eficiencia administrativa y la atención a los vecinos, destacando herramientas como la Línea Verde, el canal municipal de WhatsApp y la implantación de una centralita inteligente basada en Inteligencia Artificial para agilizar la atención telefónica. También ha puesto en valor la modernización tecnológica de la Policía Local y la aplicación de sistemas de telegestión en servicios como limpieza, mantenimiento urbano, parques y jardines o tráfico.

Por su parte, la concejal de Régimen Interior y Modernización Digital, Elena Pacheco, ha detallado actuaciones como la digitalización integral del Servicio de Estadística y Empadronamiento, que ha permitido eliminar colas mediante la optimización de la cita previa y la ampliación de canales de atención. Además, ha destacado la puesta en marcha de cinco oficinas de autotramitación electrónica en distintos barrios, donde en un año y medio se han expedido más de 40.000 certificados de empadronamiento.

Entre otras mejoras, el Consistorio ha reforzado la Sede Electrónica con trámites simplificados y plazos garantizados, ha renovado la Plataforma de Administración Electrónica y prevé implantar una Plataforma de Gestión Integral para la Policía Local. También se han anunciado cursos de capacitación digital para mayores con el objetivo de reducir la brecha tecnológica.

El director del Área de Nuevas Tecnologías, Rodrigo Delgado, ha avanzado la futura creación de una Oficina de Gestión del Dato y un Centro de Control y Monitorización en tiempo real para optimizar la toma de decisiones municipales. Asimismo, se trabaja en la renovación de las webs municipales con incorporación de chatbots con IA y en la digitalización de nuevos servicios vinculados a movilidad, sostenibilidad o gestión deportiva.

Con este foro, el Ayuntamiento expone su apuesta por consolidar un modelo de ciudad inteligente orientado a mejorar los servicios públicos y facilitar la relación entre la administración y la ciudadanía.