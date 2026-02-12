Huelva acogerá el 4 de marzo el I Foro Andaluz de Empresas Socialmente Comprometidas

La ciudad de Huelva será sede el próximo 4 de marzo de la primera edición del Foro Andaluz de Empresas Socialmente Comprometidas, un encuentro que reunirá a compañías, entidades sociales y administraciones con el objetivo de fortalecer la colaboración en materia de responsabilidad social, sostenibilidad y compromiso con el entorno.

La iniciativa está organizada por Manos Unidas Huelva y la Fundación Caja Rural del Sur, y se celebrará en las Cocheras del Puerto. En el foro participan también la Federación Onubense de Empresarios y la Cámara de Comercio de Huelva.

El encuentro contará con la presencia de entidades como Fundación Moeve, Fundación Atlantic Copper, Fundación Emérita, Sánchez Romero Carvajal, Fundación Grupo AZVI y Aguas de Huelva, además de representantes institucionales de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Huelva, la Diputación Provincial y la Autoridad Portuaria.

El foro nace con la intención de compartir experiencias y casos de éxito en economía del valor compartido, así como generar espacios de encuentro que permitan identificar nuevas oportunidades de colaboración en Andalucía.

Desde las entidades organizadoras se destaca que la cita aspira a situar a Huelva como referente en innovación social empresarial, promoviendo alianzas que integren el impacto social y el desarrollo sostenible en la estrategia corporativa. El programa incluirá ponencias y espacios de intercambio para abordar el papel de la empresa en la generación de riqueza, empleo y cohesión social, especialmente en relación con colectivos en situación de mayor vulnerabilidad.