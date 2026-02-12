“Unidad, verdad y justicia”: el gobierno local busca apoyo conjunto ante la tragedia de Adamuz

El Ayuntamiento de Huelva solicitará el apoyo unánime de todos los grupos políticos para personarse como acusación popular en el procedimiento judicial abierto por el accidente ferroviario de Adamuz. La iniciativa será elevada al Pleno municipal del próximo 27 de febrero tras una reunión previa con los portavoces para trasladarles el informe jurídico que avala la decisión.

El primer teniente de alcaldesa y portavoz del equipo de Gobierno, Felipe Arias, ha defendido en rueda de prensa que se trata de una medida “meditada y jurídicamente fundamentada”, adoptada para contribuir al esclarecimiento de los hechos, la depuración de responsabilidades y la prevención de futuras tragedias. Según ha señalado, la decisión responde también a la inquietud trasladada por las familias de las víctimas.

El informe de los servicios jurídicos municipales respalda la personación del Consistorio al amparo del artículo 125 de la Constitución Española, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al considerar que existe un interés público cualificado dada la gravedad del suceso y su impacto social.

Desde el equipo de Gobierno se subraya que la unidad institucional resulta clave ante una tragedia de esta magnitud y se confía en que la propuesta cuente con el respaldo de toda la Corporación. Una vez aprobada, la solicitud de personación será remitida al órgano judicial competente en Montoro (Córdoba), encargado de la instrucción del caso.

El Ayuntamiento sostiene que esta actuación permitirá acceder a la documentación del procedimiento y reforzar la defensa de los intereses de las víctimas y sus familias, bajo el compromiso expresado de “unidad, verdad y justicia”.