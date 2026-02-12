Huelva inaugura una nueva edición del programa ‘Cognitiva-Mente’ con récord de 410 participantes

El Ayuntamiento de Huelva ha inaugurado esta semana una nueva edición del programa ‘Cognitiva-Mente’, una iniciativa de estimulación cognitiva dirigida a personas mayores que este año alcanza un récord histórico de participación con 410 personas inscritas.

El acto de apertura se ha celebrado en el Centro Social Cristina Pinedo y ha contado con la presencia de la alcaldesa, Pilar Miranda; la presidenta provincial de Cruz Roja en Huelva, Patricia Mauri; la teniente de alcalde de Servicios Sociales, Familia, Empleo y Vivienda, Adela de Mora; y la monitora del proyecto, Juana Urdeneta.

El programa se desarrollará en dos periodos, de febrero a junio y de septiembre a diciembre, con talleres en los centros municipales Gota de Leche, Cristina Pinedo, Joaquín Martín del Torrejón, Lazareto y Los Desniveles de La Orden, además de un grupo común en colaboración con asociaciones vecinales y de mayores. En total, se organizarán ocho talleres semanales, con turnos dobles en algunos espacios para dar respuesta a la elevada demanda.

‘Cognitiva-Mente’ ofrece actividades centradas en el refuerzo de la atención, la concentración, la memoria, el pensamiento crítico, la creatividad y la flexibilidad mental. Asimismo, incluye dinámicas orientadas a la toma de decisiones y la resolución de dilemas, junto a la promoción de hábitos saludables como la alimentación equilibrada y el ejercicio físico.

Desde el Consistorio se destaca también el componente social del programa, al fomentar la convivencia y contribuir a combatir la soledad no deseada entre las personas mayores.

El Ayuntamiento mantiene su colaboración con Cruz Roja para impulsar el envejecimiento activo en los barrios de la ciudad y recuerda que trabaja junto a la Universidad de Huelva en la elaboración de un Plan de Acción en el marco de la Red de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores promovida por la OMS y el Imserso.