Pilar Miranda propondrá que el Ayuntamiento se persone como acusación popular por el accidente de Adamuz

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha anunciado este miércoles en el Congreso de los Diputados que propondrá en el próximo pleno municipal que el Ayuntamiento se persone como acusación popular en el procedimiento judicial abierto por el accidente ferroviario de Adamuz.

La regidora ha realizado este anuncio tras la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha asegurado que la decisión responde a la voluntad del Consistorio de “defender a las víctimas y a sus familias, garantizar que se conozca toda la verdad y exigir que se adopten las medidas necesarias para que una tragedia así no vuelva a repetirse”.

“Estamos ante un suceso de extrema gravedad que no puede quedar sin una respuesta contundente”, ha afirmado Miranda, quien ha subrayado que el Ayuntamiento “estuvo, está y estará al lado de las víctimas, de sus familias y de la justicia”. La alcaldesa ha lamentado que, a su juicio, el presidente del Gobierno no haya ofrecido explicaciones suficientes ni haya pedido perdón a los afectados.

La propuesta será elevada al pleno con la intención de recabar el respaldo unánime de todos los grupos políticos. “Aquí no hablamos de colores políticos, sino de la memoria de los 46 fallecidos, de sus familias, de los heridos y de todas las personas que viajaban en los trenes accidentados. Se lo debemos”, ha señalado.

Miranda ha insistido en que Huelva “merece la verdad” y ha reclamado al Ejecutivo central que adopte con urgencia medidas que garanticen la seguridad ferroviaria. Asimismo, ha reiterado su reivindicación de mejores infraestructuras para la provincia, incluyendo trenes “de calidad, con medidas de seguridad efectivas” y una conexión de alta velocidad.

La alcaldesa ha defendido que las instituciones tienen una “obligación moral” de actuar en situaciones como esta y ha asegurado que continuará reclamando responsabilidades. “Las víctimas merecen hechos, compromiso y una defensa activa de sus derechos”, ha concluido.