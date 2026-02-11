La Junta impulsa la construcción de 34 VPO en el barrio de San Antonio de Huelva

El delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa, junto al delegado de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Jaime Pérez, y el director provincial de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, José Domingo Doblado, ha presidido la firma notarial que hace efectiva la permuta de una parcela para la construcción de 34 viviendas de protección oficial (VPO) en el barrio de San Antonio, en la capital onubense.

Las viviendas, destinadas a personas inscritas en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda, se edificarán en la avenida Andalucía, entre las calles Chucena y Rubén Darío, mediante un sistema de colaboración público-privada. La promotora adjudicataria levantará el edificio con garaje y trastero, mientras que AVRA recibirá a cambio dos de las viviendas.

El proyecto contempla 21 inmuebles de tres dormitorios y dos baños, once de dos dormitorios y dos baños, y dos viviendas adaptadas a personas con movilidad reducida, con un dormitorio y un baño. La inversión estimada asciende a 4,1 millones de euros y el plazo de ejecución previsto es de 18 meses.

Correa ha señalado que se trata de “una medida real y efectiva” para afrontar el problema del acceso a la vivienda protegida, destacando que en la provincia se ha pasado de unas 200 viviendas construidas en anteriores etapas a cerca de 1.000 con el actual Gobierno andaluz. Por su parte, el responsable provincial de AVRA ha subrayado que el Decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda ha permitido incrementar la edificabilidad de la parcela, pasando de 29 a 34 viviendas.

Esta actuación es la segunda que se desarrolla en la capital mediante el sistema de permuta de suelos de AVRA, tras la entrega de 48 viviendas en el barrio de Pescadería. Además, en la provincia se han finalizado recientemente seis promociones que suman 135 viviendas, mientras que otras actuaciones continúan en ejecución en municipios como Aracena y Punta Umbría, así como en distintos puntos de Huelva capital.