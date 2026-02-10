Ya están operativas tres nuevas oficinas de autotramitación electrónica en Huelva

El Ayuntamiento de Huelva ha puesto ya en funcionamiento tres nuevas oficinas de autotramitación electrónica para la expedición de certificados de empadronamiento, ubicadas en los centros sociales de Lazareto y La Morana, así como en la Jefatura de la Policía Local. Con esta ampliación, el Consistorio avanza en su objetivo de acercar la administración municipal a los barrios y facilitar los trámites a la ciudadanía.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, acompañada por la concejala de Régimen Interior, Recursos Humanos y Modernización Digital, Elena Pacheco, ha visitado uno de los nuevos puntos ya operativos en La Morana. Durante la visita, ha recordado que estas incorporaciones se suman a las oficinas existentes en la sede del Padrón Municipal de la calle Aragón y en el centro social Los Desniveles, “ofreciendo prácticamente cobertura a toda la ciudad”.

En relación con la oficina instalada en la Jefatura de la Policía Local, la alcaldesa ha destacado su doble ventaja: el amplio horario del edificio, que permite acceder al servicio casi a cualquier hora del día en casos urgentes, y su cercanía a la Policía Nacional, donde se tramitan los DNI, un procedimiento que requiere certificado de empadronamiento.

Desde su puesta en marcha en marzo de 2024, el sistema de autotramitación ha sido utilizado por 43.302 personas, una cifra que, según ha subrayado Pilar Miranda, demuestra la utilidad del servicio. “Son más de 43.000 onubenses a los que hemos evitado las colas interminables que durante décadas marcaron el empadronamiento en la ciudad”, ha señalado, animando a la ciudadanía a seguir utilizando estas herramientas para una gestión más ágil y eficaz.

Las máquinas permiten obtener, sin cita previa y en cuestión de minutos, certificados individuales, colectivos o históricos mediante DNI, NIE electrónico o pasaporte, siempre que exista el consentimiento de las personas convivientes. Además, facilitan certificados específicos para trámites como el Ingreso Mínimo Vital, la Dependencia o la solicitud de becas.

La alcaldesa ha recordado que la saturación del servicio de empadronamiento era un problema histórico en Huelva y que, con estas medidas, “podemos decir que está solucionado”, permitiendo además liberar carga de trabajo al personal municipal para otros trámites que requieren atención directa.

A estas cinco oficinas de autotramitación ya operativas se suman otras mejoras impulsadas por el Ayuntamiento, como la renovación de la sede electrónica, un nuevo sistema de cita previa y acuerdos con distintas administraciones para evitar la presentación obligatoria del certificado de empadronamiento en determinados trámites, mediante autorizaciones de consulta directa al Padrón.

En cuanto a los datos, desde marzo de 2024 se han expedido 14.358 certificados individuales, 23.619 colectivos y 4.759 históricos, además de documentos específicos para prestaciones sociales y educativas. De los certificados emitidos, la mayoría se han tramitado desde el Registro General, aunque las nuevas oficinas ya han comenzado a registrar actividad en Lazareto, La Morana y la Policía Local, consolidando un modelo de administración más cercana, moderna y accesible para los vecinos de Huelva.