Presentado el cartel de la Semana Santa de Huelva 2026, una obra que simboliza pasión, muerte y resurrección

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Huelva ha sido el escenario elegido para la presentación oficial del cartel anunciador de la Semana Santa de Huelva 2026, uno de los actos más esperados de la precuaresma onubense.

La obra, realizada por el artista Sergio Cornejo, representa la dualidad que define la Semana Santa: la pasión y muerte de Cristo frente a la resurrección y la gloria, un contraste que se plasma con una estética cargada de simbolismo y sensibilidad. El cartel ha sido recibido con elogios por su capacidad para emocionar y reflejar el profundo sentimiento cofrade de la ciudad.

Desde el Consistorio se ha felicitado públicamente al autor por una creación que transmite amor por Huelva y por su Semana Santa, destacando el carácter conmovedor de una obra en la que la ciudad y su identidad están muy presentes. Asimismo, se ha agradecido al Consejo de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Huelva el impulso de esta iniciativa cultural y devocional que cada año enriquece el patrimonio artístico de la capital.

El cartel tiene como gran protagonista a una de las devociones más arraigadas de Huelva, la Virgen de la Victoria, cuya presencia refuerza el vínculo entre fe, tradición y ciudad.

Con esta presentación, Huelva inicia oficialmente el camino hacia una nueva Semana Santa, marcada por la emoción, la reflexión y una obra artística que ya forma parte del imaginario cofrade de la capital.