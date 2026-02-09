Felipe Arias: “Vamos a llegar hasta el final para que se conozca toda la verdad del accidente de Adamuz”

El primer teniente de alcalde y portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias, ha afirmado que el Consistorio actuará “con determinación y sin ambigüedades” para esclarecer el accidente ferroviario de Adamuz y depurar todas las responsabilidades que correspondan, tras una tragedia que costó la vida a 46 personas.

Arias ha subrayado que el Ayuntamiento se ha situado desde el primer momento al lado de las víctimas, los heridos y sus familias, acompañándolos en su dolor y atendiendo las necesidades surgidas tras el siniestro. En este sentido, ha señalado que los propios afectados han trasladado su inquietud por la falta de información clara y su deseo de que se conozca toda la verdad de lo ocurrido para evitar que una tragedia similar vuelva a repetirse.

Felipe Arias.

“El compromiso de este Ayuntamiento es inequívoco: vamos a defender a nuestros vecinos y a sus familias por encima de cualquier otra consideración”, ha remarcado el portavoz municipal, quien ha añadido que, semanas después del suceso, aún no existe una versión concluyente de los hechos y que cada nueva información conocida refuerza la sensación de que pudo tratarse de un accidente evitable.

El primer teniente de alcalde ha hecho además un llamamiento a la unidad institucional y política, reclamando lealtad y responsabilidad a todas las formaciones para ofrecer una respuesta firme y conjunta. “No es momento de siglas ni de confrontación, sino de sensibilidad, humanidad y cooperación entre administraciones”, ha defendido.

Asimismo, Arias ha lamentado el aislamiento ferroviario que sufre la ciudad desde el accidente, con consecuencias económicas y molestias para la ciudadanía, y ha denunciado que, pese a los compromisos anunciados por el ministro Óscar Puente, el servicio ferroviario en Huelva atraviesa uno de sus peores momentos.