Huelva activa el Plan de Emergencia Municipal ante el aviso naranja por viento

Huelva afronta este sábado, 7 de febrero, una jornada marcada por la meteorología adversa. Según la información facilitada por la AEMET, la ciudad permanece en aviso naranja por viento entre las 8:00 y las 17:59 horas, mientras que el aviso amarillo por lluvia se mantiene activo desde las 6:00 hasta las 23:59 horas.

Ante esta situación, el Ayuntamiento ha decretado el cierre de los parques públicos y de todas las instalaciones deportivas al aire libre, así como la suspensión de todas las actividades al exterior, con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Asimismo, se recomienda retirar de balcones, azoteas y ventanas cualquier objeto susceptible de ser desplazado por el viento o la lluvia, evitar desplazamientos innecesarios y seguir únicamente información procedente de administraciones públicas, medios de comunicación y perfiles oficiales.

Desde las 8:00 horas de este sábado se ha procedido a la activación del Plan de Emergencia Municipal, junto a un dispositivo especial de vigilancia y actuación. El Consistorio insiste en la necesidad de extremar la precaución y atender en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.