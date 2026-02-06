El III Congreso Nacional de Hidrógeno Verde se clausura en Huelva reforzando el papel del talento y la innovación como ejes del sector

La Casa Colón ha acogido este viernes el acto de clausura del III Congreso Nacional de Hidrógeno Verde, un encuentro que durante tres días ha situado a Huelva como uno de los principales foros del debate energético e industrial en el sur de Europa. El cierre institucional ha contado con la presencia de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; el consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela; la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; el presidente de la Diputación Provincial, David Toscano; y el presidente de la FOE, José Luis García-Palacios Álvarez.

Antes del acto de clausura, las autoridades participaron en una foto de familia, poniendo el broche a una edición marcada por la elevada participación y el enfoque práctico de los debates. A lo largo del congreso se ha insistido en que el reto del hidrógeno verde ya no es únicamente tecnológico, sino también humano y formativo.

Uno de los mensajes más claros se lanzó en el Panel 3, protagonizado por la Universidad de Huelva a través del CITES-UHU, donde se defendió que la competitividad industrial solo es posible cuando la I+D+i se traduce en transferencia real, prototipos y empleo cualificado. En este espacio se abordaron aplicaciones concretas del hidrógeno, desde hospitales cien por cien renovables hasta soluciones para la cadena de frío en el transporte, así como el papel de la inteligencia artificial en el mantenimiento predictivo de electrolizadores y pilas de combustible.

El talento volvió a centrar el debate en la Mesa 8, dedicada a la formación H2V en Andalucía, moderada por Alberto Grimaldi, donde se coincidió en que sin perfiles formados no habrá un despliegue industrial real. Representantes del ámbito educativo, del empleo y de la industria pusieron el foco en una Formación Profesional más flexible y conectada con la empresa, en la anticipación de necesidades laborales a medio plazo y en la alineación entre inversiones, cadena de valor y disponibilidad de personal cualificado, con especial atención a la incorporación de mujeres al sector.

Auditorio Moeve.

Desde el ámbito empresarial, se subrayó que la transición energética no depende solo de infraestructuras y grandes inversiones, sino de las personas que diseñan, construyen, operan y mantienen los proyectos. Los ponentes coincidieron en que la mayor parte del empleo que generará este proceso estará ligado a perfiles técnicos y a la FP, y en que territorios con base industrial y portuaria, como Huelva, están llamados a jugar un papel clave en la fijación de población y empleo estable.

El congreso se despide así con un mensaje compartido: el futuro del hidrógeno verde pasa por una alianza sólida entre administraciones, empresas, universidades y centros formativos, capaz de convertir la oportunidad energética en desarrollo industrial, innovación y empleo de calidad.